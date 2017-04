CHOC ! Les bleus perdent le feu...

Les bleus se réveillent après une nuit catastrophique. Le ciel est tombé sur la tête des naufragés bleus et ce matin ils ont la gueule de bois… Un torrent de pluie a balayé le campement et a tout emporté sur son passage. Mais le pire, c’est que les bleus ont perdu le feu ! Impossible de garder des braises avec de tels seaux d’eau. Le moral des Takeo est au plus bas. Sans feu, le riz ne sert plus à rien et l’aventure risque de se compliquer. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.