CHOC ⚡️ Cette épreuve va PERTURBER la suite de l’aventure…👊 (Ep. 4)

Annonce CINGLANTE qui va totalement chambouler plans et stratégies des aventuriers. C’est bien connu dans Koh-Lanta, tout peut arriver? tout est possible, rien n'est écrit. C’est l’heure de l’épreuve de confort et les deux équipes sont au rendez-vous. Denis Brogniart a une grande information à faire passer aux aventuriers. Et elle risque de ne pas plaire à tout le monde. Ce jeu de confort est très particulier car pour la première fois de cette saison, les aventuriers vont disputer un jeu de confort individuel ! Le premier du classement, donc celui qui sera resté le plus longtemps, aura un avantage très conséquent ; le deuxième, celui qui lâchera avant-dernier, aura un avantage conséquent et le dernier, celui qui lâchera le premier, se mettra une voix contre lui-même à son prochain conseil… Vous l'aurez compris : après ce jeu plus rien ne sera comme avant....Cette épreuve est légendaire dans Koh-Lanta. Les aventuriers vont se transformer en paresseux, l’animal qui vit suspendu et qui passe son temps à dormir. Que le meilleur ou la meilleure gagne…Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018