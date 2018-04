CHOC - Jérémy BALANCE TOUT à Nathalie 😱

REVELATION - Cassandre agace fortement Jérémy et du coup il décide de crever tous les abcès, de dire toutes les vérités et donc de révéler à Nathalie que son collier d’immunité est en fait un faux. Fabriqué par Javier, Pascal et Yassin et que tous les anciens rouges étaient complices… La vengeance sera terrible ! Et pour que tout le monde soit au courant, Jérémy décide d’en informer les ex-Jaunes, Candice et Ludovic. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018