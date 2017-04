CHOC - Nouvelle règle du vote noir !

Les aventuriers de la tribu réunifiée viennent de rendre leur verdict. Un aventurier bleu va quitter l’aventure et la sentence est irrévocable. Vincent est éliminé et il est le premier membre du jury final. Mais avant de partir, Denis Brogniart à un message pour lui. Cette année, le vote noir revient sous une nouvelle forme. Vincent va pouvoir donner à un aventurier encore en jeu le pouvoir de voter deux fois au prochain conseil. Ce sera le vote noir de l’après réunification. Vincent n’hésite pas longtemps et désigne Corentin. Ce dernier pourra donc voter deux fois au prochain conseil. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.