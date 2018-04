Quel est le choix des ambassadeurs ? (Ep.6)

Denis Brogniart accueille les ambassadeurs des deux équipes, Dylan pour les jaunes et Yassin pour les rouges, désignés respectivement par leur équipe. Leur mission est de la plus haute importance pour l’aventure car ils vont devoir éliminer un aventurier encore en compétition. Il va falloir que ces deux ambassadeurs s’entendent sur un nom. Si pas d’entente, Denis Brogniart procèdera à un tirage au sort : celui ou celle qui tira la boule noire sera alors immédiatement éliminé… Les ambassadeurs doivent prendre une décision ferme. Yassin et Dylan sont très liés. Nathalie, Alban, Ludovic… ces trois prénoms ont tourné dans leur discussion. Ni l’un ni l’autre ne souhaite aller à la boule pour le tirage au sort. Dès le départ de leur discussion, c’était très clair : éliminer un des leurs, jaunes ou rouges. La décision des ambassadeurs est annoncée : le sort de Ludovic est scellé. Yassin et Dylan ont décidé de l’éliminer pendant leur discussion cordiale aux ambassadeurs.EXTRAIT du REPLAY de l’émission 6 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 20 avril 2018