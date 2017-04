Le ciel tombe sur la tête des bleus

La nuit juste avant le conseil n’est jamais une nuit facile. Mais quand la nature reprend ses droits, c’est encore plus compliqué ! C’est un vrai déluge qui s’abat sur le camp des Takeo. En plein milieu de la nuit, les aventuriers bleus sont surpris par une averse tropicale qui emporte tout sur son passage. Les torrents d’eau se déversent sur le campement, passant par la cabane et emportant les affaires des naufragés vers la mer. Les aventuriers sont trempés, fatigués et frigorifiés. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.