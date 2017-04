Claire, affaiblie, passe la nuit à l’infirmerie…

Chez les Takeo, la météo a été capricieuse ces derniers jours, ce qui a entrainé la perte du feu. Après le départ de Félicie au conseil le veille, c'est Claire qui s'est sentie mal et qui n'arrivait plus à parler. Claire étant très affaiblie, le médecin a préféré l’emmener à l'infirmerie pour la nuit. Le sort s'acharne sur les bleus… Vincent, Frédéric, Mathilde et les autres Takeo sont inquiets pour leur coéquipière. Ils appréhendent un abandon pour raison médicale... Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.