Claire, en décalage avec les filles

Après un conseil où elle a joué cartes sur table, Claire réalise qu’elle doit mieux d’intégrer dans ce nouveau groupe blanc. Elle prend donc de bonnes résolutions ! La jeune femme veut profiter de son aventure, faire plus ample connaissance avec les autres. Claire fera des efforts et ira vers les autres ! En parlant avec Kelly, elle avoue être en décalage avec les autres femmes de l’aventure et qu’elle s’est tournée naturellement vers les hommes de l’équipe. Claire veut se rattraper et ne plus être « la fille de la survie » et « la petite sauvageonne » de l’aventure ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.