Claire, la fée du logis du camp

Après la piqure de scorpion de Sébastien, les aventuriers de la tribu blanche ont une prise de conscience. Le camp n’est pas propre et c’est ce qui attire les petites bêtes. Il faut donc veiller à garder le camp bien rangé pour diminuer le nombre de cachettes potentielles. Claire prend les choses en main et se transforme en vraie fée du logis ! C’est l’heure du ménage de printemps. Mais il faut aussi prendre de bonnes habitudes : préparer la nourriture à l’écart du camp, rassembler les déchets des repas et les jeter au même endroit pour éviter de se couper les pieds et de faire venir des bestioles. L’amélioration de l’habitat des aventuriers est en marche ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.