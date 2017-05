Claire et Sandro partent sur un village flottant

Claire et Sandro remportent l'épreuve de confort. Leur récompense : un voyage magique. Ils vont en effet découvrir le poumon intérieur du Cambodge, à savoir l'immense lac du Tonlé Sap alimenté par le Mékong. Il s'agit de la plus grande réserve d'eau douce de l'Asie du Sud-Est, plus de 100 000 km de long en hautes eaux. Incontournable, cette étendue est l'un des piliers de la culture cambodgienne. Et les deux aventuriers ont donc la chance de découvrir la vie sur ces villages flottants. Emotions garanties, regardez ! — Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.