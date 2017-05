Claire et Sébastien et les crabes aux pinces bleues !

Claire et Sébastien sont ravis. Déjà, leur binôme a très bien marché pendant l’épreuve de confort. Ils vont donc pouvoir profiter de la récompense à deux ! Direction le continent et la ville de Kep. Nos deux aventuriers vont découvrir le marché aux crabes bleus en sirotant une boisson à la canne à sucre. Fruits, crabes, poulpes, poivres de toutes sortes… Claire et Sébastien en prennent plein les yeux ! Après avoir choisi leurs crabes bleus, ils pourront les déguster tranquillement. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.