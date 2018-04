Clémentine à deux doigts de tomber dans les pommes 🍎 1ères minutes de l’épisode 6

Chez les Jaunes, Dylan et Clémentine étaient clairement menacés. Mais c’est Clémentine qui a été évincée en raison de la réunification où elle aurait retrouvé les anciens jaunes, Candice et Ludovic. Personne n’est au courant mais Clémentine va retrouver Raphaële sur l’île de l’Exil. Cette dernière vient de remporter son 3è duel face à la jeune Tiffany. Raphaële est très confiante et affrontera donc Clémentine. Clémentine n’a pas pu éviter l’élimination. La compétitrice est dépitée et pense rentrer chez elle. En fait elle va arriver sur l’île de l’Exil où l'attend Raphaële. Ce duel sera crucial, ce sera le 5è de la saison et l’avant-dernier avant le fatidique, celui qui permettra au dernier aventurier de réintégrer l’aventure après la réunification. Raphaële qui a déjà rempporté trois duels, se sent pousser des ailes. Qui remportera cet avant-dernier duel ? Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 et MYTF1 pour le REPLAYEXTRAIT du REPLAY de l’émission 6 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 20 avril 2018