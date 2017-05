Clémentine, mauvaise perdante !

Le hasard a déterminé les binômes. Clémentine se retrouve en équipe avec Frédéric. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Lors de l’épreuve de confort, la synchronisation et la cohésion des deux aventuriers ne sont pas optimales. Le duo prend du retard et c’est finalement Claire et Sébastien qui remportent la victoire. Clémentine est énervée car son binôme est arrivé en deuxième position. Ils n'étaient pas loin de la victoire. La jeune femme, très compétitrice, n’aime pas perdre et le fait savoir à Frédéric : « On était nuls », lui lance-t-elle. Une colère qui ne passe pas inaperçue. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.