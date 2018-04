Clémentine prépare son coup d’éclat (Ep.4)

CLASH entre Clémentine et Dylan - Clémentine s’apprête à faire un coup d’éclat. Qui fera les frais de la surprise : Dylan qui l’a déçue ou un ex-rouge ? Les équipes ont été certes recomposées mais la couleur jaune continue de perdre. Le capitaine Dylan et ceux qu’il a choisis, arrivent au conseil, sonnés par ces derniers jours. D’abord, ils ont perdu sur décision médicale, Olivier. Et ensuite ils ont perdu tout court l’immunité. Ce qu’il fait en 48 heures ils vont voir partir 2 aventuriers y compris celui qui va sortir de ce conseil. Clémentine est la plus visée par les ex-rouges devenus majoritaires dans cette nouvelle équipe jaune. Mais ce que vous savez aussi c’est que Clémentine possède un collier d’immunité que les autres jaunes ignorent. Le suspense est grand pour savoir qui rejoindra Raphaële sur l’île de l’Exil. Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018