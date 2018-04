Clémentine triste de ne pas être avec…. (Ep.4)

Les cartes sont redistribuées avec pour capitaine de chaque équipe : Yassin et Dylan. Ces deux aventuriers ont fini premiers au dernier jeu de confort et par conséquent, les avantages conséquents que Denis Brogniart avait promis aux 2 vainqueurs, c’est d’être à la tête d’une équipe. Ces deux aventuriers se sont partagé les aventuriers de part et d’autre de leur équipe respective. Arrive au tour de Clémentine choisie par Dylan mais souligne sa tristesse de ne pas être avec son alliée et camarade ; Candice. Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018