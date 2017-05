Clémentine / Vincent : un duel de choc

Le parcours du combattant est une des épreuves les plus exigeantes de Koh-Lanta. Les aventuriers doivent d’abord franchir un parcours de sept obstacles le plus rapidement possible pour espérer arriver premier de la course. Le meilleur chez les hommes et la meilleure chez les femmes s’affronteront pour une finale haletante ! Clémentine et Vincent seront aveuglés en mer. Ils doivent récupérer un cercle cranté et le rapporter pour le placer sur un rondin vertical qui aura des aspérités sur les côtés. Il faudra faire passer le cercle le plus vite possible pour attendre le socle. Le premier qui pose son cercle sur le socle du rondin remporte l’immunité ! Alors, qui de Clémentine ou Vincent remportera le totem d’immunité ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.