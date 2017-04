Côtes de bœuf et frites pour les bleus !

Les bleus sont les grands gagnants de l’épreuve de confort. Ils repartent avec deux belles côtes de bœuf à faire griller. Une cuisson bleue pour l’équipe bleue bien sûr ! Pour accompagner tout ça, des frites dorées avec du ketchup. Les Takeo sont aux anges. La tribu a retrouvé une bonne dynamique et compte bien continuer sur ce chemin. Gagner deux conforts d’affilé fait du bien au moral et au corps. Les bleus partagent un moment ensemble et doivent commencer à réfléchir au face à face des ambassadeurs. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.