Le collier de Yassin, très convoité !

Les ambassadeurs, Sandro et Mathilde, ont décidé d’un commun accord d’éliminer Yassin. Le bordelais doit faire son sac et quitter le jeu. Mais au début de l’aventure, Yassin avait réussi à récupérer un collier d’immunité ! Un collier maintenant très convoité, surtout par les ex-rouges qui se préoccupent de son avenir. Yassin va-t-il le donner à un ancien bleu par vengeance ? Va-t-il rester fidèle aux rouges et leur donner ? Va-t-il partir avec ? Une seule façon de le savoir, il faut aller lui demander. Kelly, l’aventurière la plus proche du bordelais, lui demande ce qu’il compte faire de son collier. Yassin lui fait d’abord croire qu’il va le donner à un bleu avant de lui avouer qu’il compte l’emmener avec lui. Selon lui, c’est chacun pour soi et il ne veut avantager personne. Au moins, c’est clair ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.