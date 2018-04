CONSEIL AGITE – Qui est éliminé par la tribu réunifiée à ce 7è conseil ? (EP.7) (SPOILER)

ATTENTION SPOILER – Ils sont encore 9 en course - L’objectif du groupe est clair : éliminer Candice. Celle-ci dispose de 2 votes et peut sortir le collier d’immunité secret de Jérémy. Nathalie est donc très menacée aussi. Ce sont des aventuriers chamboulés qui arrivent au conseil. Perturbés d’abord par le départ surprise de Dylan. Chamboulés ensuite par le retour de Jérémy qui a des conséquences sur l’équilibre de la tribu réunifiée. Si on en vient aux votes : Candice est la dernière historique des jaunes d’origine, du début de l’aventure chez les jaunes dans ce combat des héros et est menacée. Mais elle est également très respectée sur les épreuves. Donc elle pourrait sauver sa place au détriment de Nathalie qui est également sur la sellette. D’autant plus que Candice va voter deux fois puisque Jérémy, le dernier éliminé, lui a confié son vote noir. Ce conseil est l’épilogue de moments intenses qu’ils ont vécu avec un certain nombre de surprises. Une journée riche en rebondissements qui se termine avec le retour de Jérémy. La tension est à son comble, l’ambiance électrique… Un enjeu énorme au bout de cette aventure : gagner le combat des héros. Denis Brogniart vient de procéder au dépouillement des votes. L’objectif de la tribu réunifiée était clair avant le départ pour ce conseil. Le sera-t-il à l’issue de ce scrutin ? Qui va rejoindre la résidence du jury final ? A tout moment, il peut y avoir un retournement de situation… C’est l’heure pour Denis Brogniart de procéder au dépouillement de leur vote. La tension est à son comble. Au début de l’aventure, ils étaient vingt aventuriers prêts à en découdre. Ils ne seront plus que huit encore en course après ce conseil ! 5 votes contre Candice et 4 votes contre Nathalie. Qui quitte l’aventure ce soir ? Qui fera partie du jury final ? Découvrez le verdict de ce7è conseil de la saison. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018