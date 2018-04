CONSEIL : collier ou pas ? Qui part à l’émission 5 ? (SPOILER) (Ep 5)

ATTENTION SPOILER – Qui va rejoindre Raphaële sur l’île de l’Exil ? Qui sera le 6ème exilé ? A tout moment, il peut y avoir un retournement de situation… Dylan et Clémentine sont les deux aventuriers jaunes en danger ce soir. Dylan, l’imprévisible, a fait des aveux quant à avoir fouillé dans le sac de Clémentine pour savoir si elle avait un collier. Clémentine a confirmé si elle restait à avancer avec Pascal, Alban et Clémence. C’est l’heure pour Denis Brogniart de procéder au dépouillement de leur vote. La tension est à son comble. Au début de l’aventure, ils étaient neuf, ils ne seront plus que quatre après ce conseil ! Qui quitte l’aventure ce soir ? Qui sera le 6è Jaune à partir à l’Exil ? Découvrez le verdict de ce 5è conseil de la saison. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018