Le conseil : qui entrainera son binôme dans sa chute ?

Le conseil de ce soir est très particulier car deux aventuriers vont être éliminés ! Claire et Sébastien sont les seuls à être sereins car ils ont remporté hier l’épreuve d’immunité et ils sont donc intouchables. Le plus compliqué pour les six autres aventuriers, c’est qu’ils n’ont pas totalement leur destin entre leurs mains puisqu’ils dépendent de leur binôme respectif. Celui ou celle qui aura le plus de voix entrainera son binôme dans sa chute. Clémentine peut jouer son collier d’immunité ce soir. Il la protégera elle mais aussi son partenaire Frédéric. C’est un avantage très important aujourd’hui. Kelly et Corentin sont en ballotage défavorable parce qu’ils se sont montrés les plus faibles dans les deux épreuves en binôme. Mais ils sont plutôt populaires auprès des autres. Les vote de ce soir s’annoncent indécis ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.