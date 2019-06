Conseil final : le temps des explications

Cindy a remporté l'épreuve des poteaux. Par stratégie, la bordelaise a décidé de faire le choix de la raison et non celui du coeur. Consciente de la sympathie que dégage Steve envers les membres du jury, l'aventurière a préféré affronter Maud lors du face à face. A cette occasion, nos deux finalistes ont pris le temps de répondre aux questions et de s'expliquer sur certaines stratégies. Qui de Maud ou Cindy remportera la finale de Koh-Lanta ? Extrait de l'émission du vendredi 21 juin 2019.