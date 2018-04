CONSEIL - interview de l’éliminé de l’épisode 4 (SPOILER)

ATTENTION SPOILER – Les aventuriers de la tribu des Jaunes ont éliminé un des leurs et leur sentence est irrévocable. Les Jaunes n’ont pas choisi d’éliminer ce concurrent, bien au contraire. Ils avaient tous écrit le prénom de Clémentine sur leur bulletin. Sauf un qui désignait cet aventurier. Mais le sort en a voulu autrement puisque Clémentine à la grande surprise de tous a sorti un collier d’immunité à la dernière minute. Et c’est la raison pour laquelle que la flamme s’est éteinte pour cette aventurière qui est sonnée mais qui garde le sourire. Elle ne se doute pas que tout n’est pas fini et qu’elle va rejoindre Raphaële sur l’île de l’exil pour un duel. Découvrez les premiers mots de cet éliminé. Rendez-vous tous les vendredis à 21h sur TF1 et MYTF1 pour un nouvel épisode de Koh-Lanta : le combat des héros !