CONSEIL – Interview de l’éliminé (Ep.6)

ATTENTION SPOILER – Cet aventurier a été éliminé au premier conseil de l’équipe réunifiée. Cette personne a payé pour ses revirements de clans. Mais avoue avoir beaucoup plus d’affinités chez les Jaunes qu’avec sa dernière équipe qui juge trop manipulatrice, trop stratégique. Quant à la raison d’assumer son identité du fait d’avoir tout raconter à Nathalie sur le faux collier, pour Jérémy il n’éprouvait plus le besoin de le cacher. Nathalie encore dans la course à ce stade sans avoir eu l’occasion d’utiliser de collier d’immunité. Ce que ne sait pas Jérémy, c’est qu’il a encore toutes ses chances de pouvoir réintégrer l’aventure grâce au duel qui l’attend sur l’île de l’Exil, l’opposant à Clémentine… A suivre…