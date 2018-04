CONSEIL – Interview de l’éliminé (Ep. 7)

ATTENTION SPOILER – Les aventuriers de la tribu réunifiée ont éliminé un des leurs et leur sentence est irrévocable. Les aventuriers de la tribu blanche ont éliminé ce naufragé car c’est un ancien jaune et cet aventurier formait un binôme avec un revenant dans l’aventure. Non seulement ça dérangeait les plans de Pascal, Yassin et Javier et aussi ce binôme devenait beaucoup trop dangereux pour eux. C’est le jeu. Cet éliminé part abasourdi, sous le choc. Candice savait que faire mieux qu’à sa première aventure allait difficile. Et c’est la raison pour laquelle que la flamme s’est éteinte pour cette aventurière. Découvrez les premiers mots de cet éliminé. Rendez-vous tous les vendredis à 21h sur TF1 et MYTF1 pour un nouvel épisode de Koh-Lanta : le combat des héros !