CONSEIL : interview du sortant de l'épisode 3

ATTENTION SPOILER – Les aventuriers de la tribu des Jaunes ont éliminé un des leurs et leur sentence est irrévocable.C’est résigné que cet aventurier pense quitter les Fidji. Il ne le sait pas mais en fait le duel des exilés l’attend. Cet aventurier n’a pas réussi à rentrer dans l’aventure. C’était pour lui une revanche mais la sauce n’a pas pris. Cet éliminé est déçu de lui-même, se sent gâché et sabordé. Cédric reste sur sa faim de victoire et d'aventure.Découvrez l'interview de Cédric, ses premières impressions après son élimination par les Jaunes.