CONSEIL : nouvel AFFRONTEMENT entre Clémentine et Dylan 🔥 (Ep 5)

AVEUX - La couleur jaune continue de perdre. Et à l’issue de ce conseil, ils ne seront plus que 4. Forcément dans ces conditions l’ambiance se tend et chacun avance ses pions pour préserver sa place. Néanmoins, il y en a quand même deux qui sont très menacés. Clémentine qui a eu très chaud lors du dernier conseil et qui a eu son salut grâce à un collier d’immunité trouvé. Ensuite Dylan qui est souvent imprévisible. A moins d’un gros retournement de situation : c’est soit Clémentine, ou soit Dylan qui rejoindra Raphaële à l’exil. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018