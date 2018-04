Conseil et REGLEMENTS DE COMPTE - Qui part de l’aventure ? (Ep.6)

ATTENTION SPOILER – - C’est un CONSEIL particulier auquel vous allez assister : celui de la réunification. Et certains, des ex-rouges, viennent ici pour la première fois depuis le début de ce combat des héros. Il s’agit de Javier, Yassin, Cassandre et Nathalie. Alors au niveau du vote comme Candice a l’immunité et est intouchable, cela veut que les ex-rouges vont devoir s’éliminer entre eux. Ils n’avaient pas prévu de faire ça aussi tôt dans l’aventure. Reste à savoir qui sera poussé vers la sortie au début de cette aventure individuelle. A la rituelle question de Denis Brogniart « Est-ce que quelqu’un a un collier d’immunité qu’il souhaite le jouer ce soir ». Nathalie répond « oui Denis mais ce n’est pas celui que vous attendez. »… Et là c’est le déballage de plusieurs jours quant à cette supercherie qu’est victime Nathalie. Nathalie explique qu’elle a été victime d’une grosse humiliation. Toute l’équipe des ex-rouges était au courant et personne n’a rien dit. Les protagonistes assument de suite de leur acte : Javier et Pascal. Mais Nathalie en a après Yassin qui nie avoir su que le collier avait été trouvé… Denis Brogniart vient de rendre public l’aventurier sortant à l’issue de deux scrutins. Au premier scrutin, il y avait 4 voix contre Jérémy et 4 contre Javier (dont un était un vote contre lui-même puisqu’il a perdu le jeu de confort). Les dix aventuriers encore en lice ont voté en leur âme et conscience une nouvelle fois. Résultats : 7 voix contre Jérémy et 3 contre Javier - La réunification est passée et le vote noir est de retour. Jérémy le confie à son alliée Candice. Les nerfs sont à vif, la tribu des réunifiés n’a pas encore trouvé sa sérénité. Ça promet pour les prochains jours.EXTRAIT du REPLAY de l’émission 6 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 20 avril 2018