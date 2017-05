Le conseil : une tribu blanche vraiment en harmonie ?

La tribu blanche avec ses neuf rescapés, cinq femmes et quatre hommes, vit plutôt sereinement depuis l’élimination de Sandro. En apparence en tout cas car, quand il s’agit de parler d’élimination et de stratégie, les esprits peuvent s’échauffer relativement vite. A part Claire qui est intouchable grâce à son totem d’immunité, tous redoutent l’élimination et chacun essaye d’assurer ses arrières en se trouvant le plus d’alliés possible. En tout cas, le vote de ce soir sera très indécis et très ouvert. Qui quittera l’aventure à l’issue du conseil ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.