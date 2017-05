Le coup de bluff de Corentin va-t-il marcher ?

Corentin a cherché un collier d’immunité pendant longtemps autour du camp. Il est maintenant de retour pour le repas d’avant conseil et il souhaite faire planer le doute sur le résultat de ses recherches. Il surjoue la bonne humeur pour laisser penser aux autres qu’un collier a été trouvé ! Le sourire jusqu’aux oreilles, le gersois chante et annonce que quelque chose va se passer ce soir. Tous les aventuriers se posent des questions. Est-ce que ce coup de bluff va changer les votes ? Est-ce que Clémentine sortira son collier ce soir si elle se sent en danger ? La réponse au conseil ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.