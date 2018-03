COUP DE GUEULE de Clémentine "J'en ai marre..." (Ep.3)

COLERE - Clémentine « J’en ai marre des belles paroles. J’ai juste envie qu’on passe à l’acte» - Dylan, il lui manque le mental. Olivier manque un peu de physique. Cédric, il lui manque tout. Clémentine et Candice font un point sur les forces et faiblesses des membres de l’équipe. Ludovic est toujours à l’infirmerie et c’est surtout pas lui qu’il fallait voir partir. Cédric est en de mauvaises postures, les rancœurs grandissent. Il a intérêt à ce que les Wakai remportent l’épreuve d’immunité. Extrait du REPLAY de l’émission 3 de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 30 mars 2018