Le coup de maître de Sandro

La tribu réunifiée prend ses marques sur le nouveau camp. Rouges et bleus sont maintenant mélangés et doivent cohabiter. Il est temps pour Sandro de mettre l’autre versant de son marché à exécution : récupérer le collier d’immunité que Mathilde lui a promis. Dans le plus grand secret, Sandro va rapprocher son sac à dos de celui de Mathilde pour qu’elle le glisse discrètement dedans. Sandro a réussi un coup de maitre. En plus d’avoir éliminé Yassin, un aventurier fort, parti avec son collier, le belge est parvenu à récupérer un autre collier d’immunité. Les ex-rouges ont donc un avantage considérable sur les ex-bleus au prochain conseil. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.