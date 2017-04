Coup de mou matinal chez les Bokor

Ce matin, les rouges ne sont pas bien réveillés. Ils ont mangé du poisson la veille mais pas tant que ça ! Le moral est bas et la fatigue se fait ressentir. Seul Yassin a, comme d’habitude, de l’énergie à revendre ! Il décide d’aller pêcher pour rapporter du poisson pendant que les autres se réveillent à peine. Clémentine se sent fatiguée, son corps est faible et le manque de nourriture est flagrant. Manuella aussi accuse le coup après 14 jours d’aventure. Quant à Maria, elle craque tant physiquement que moralement. Pour continuer à être performants, les Bokor vont devoir reprendre du poil de la bête. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.