COUP DE THEATRE - QuI est éliminé à l’émission 4 ? (SPOILER) (Ep.4)

ATTENTION SPOILER – Qui va rejoindre Raphaële sur l’île de l’Exil ? A tout moment, il peut y avoir un retournement de situation… Dylan et Clémentine ont une vision et une perception de leur première partie d’aventure complètement différentes. Le ton monte entre ces deux ex-Jaunes sous les yeux des nouveaux Jaunes. Mais Clémentine retombe toujours et sort, à la grande surprise de tous, un collier d’immunité. Les aventuriers de l’équipe des Jaunes ont tous voté. C’est l’heure pour Denis Brogniart de procéder au dépouillement de leur vote. La tension est à son comble. Au début de l’aventure, ils étaient neuf, ils ne seront plus que cinq après ce conseil ! Qui quitte l’aventure ce soir ? Qui sera le 5è Jaune à partir à l’Exil ? Découvrez le verdict de ce 4è conseil de la saison.