Coup de théâtre ! Il y aura deux éliminés la semaine prochaine

La semaine prochaine, l’étau se resserre autour des huit derniers aventuriers de Koh-Lanta Cambodge ! Et ils ne seront bientôt plus que six… Les aventuriers auront leurs destins liés ! Ils devront tout faire deux par deux… et il y aura donc deux éliminés ! Qui sera lié à qui ? Quels destins vont se conjuguer ? Le danger est grand et les destins des aventuriers seront liés pour le meilleur et pour le pire. Rendez-vous vendredi 19 mai à 21h sur TF1. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.