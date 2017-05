Crêpes party pour Clémentine et Vincent !

Au Cambodge, Vincent est ravi d’offrir à la jeune Clémentine un petit-déjeuner de fête ! Cette abondance, la haute-savoyarde en rêvait depuis des semaines. C’est un vrai bonheur pour les deux aventuriers. Au menu : omelettes, crêpes au chocolat et mangue, croissants, pains au chocolat, jus d’orange, etc. Vincent et Clémentine sont en extase devant la pâte à tartiner ! Le chocolat, c’est ce qui leur a le plus manqué ! C’est une redécouverte du goût pour Clémentine qui n’a pas mangé à sa faim depuis 27 jours ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.