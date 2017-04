La croisière s’amuse : les bleus narguent les rouges !

Les bleus tiennent enfin leur victoire ! Après 4 défaites consécutives, les Takeo ont remporté l’épreuve de confort et ont rompu la malédiction. Ils vont pouvoir profiter d’un buffet servi sur u bateau ! Brochettes, fruits, boissons… les bleus sont aux anges ! Ambiance croisière et boite de nuit au Cambodge. Les bleus profitent de cette soirée ensemble pour retisser des liens. Et quand le bateau passe devant le camp des rouges, les bleus n’hésitent pas à faire des signes pour saluer leurs adversaires. Même si les Bokor les saluent aussi, ils gardent un arrière-gout amer de leur défaite… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.