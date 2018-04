Et de 2 ! RECORD historique pour ce DIEU du FEU (Ep.4)

BRAVO Ludovic ! Ludovic est dans la nouvelle équipe des Rouges qui n’ont toujours pas de feu. Ludovic a décidé qu’il le ferait. C’est la première fois qu’un aventurier fait deux fois le feu dans une même saison de Koh-Lanta et seul ! BRAVO Ludovic qui a réussi à faire le feu chez les Jaunes et chez les Rouges. Enorme exploit de Ludovic qui a fait deux feux en moins de 24 heures et qui a changé le quotidien des Toa qui vivaient depuis 11 jours sans feu Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018