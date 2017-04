Il est de temps de lever le camp !

L’heure de la réunification a sonné. Les Bokor et les Takeo rangent leurs affaires, font leurs sacs et se préparent à une toute nouvelle aventure. Ils seront bientôt la tribu blanche réunifiée et devront vivre sur un nouveau camp. C’est un grand tournant dans l’aventure Koh-Lanta ! Un moment que tout le monde attend. Comment les rouges et les bleus appréhendent-ils leur nouveau départ ? Arriver à la réunification n’est pas simple et certains aventuriers pourraient déchanter pendant les épreuves individuelles. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.