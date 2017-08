Découvrez l'île de Yasawa, prochaine destination des aventuriers de Koh-Lanta Fidji !

Exclu MYTF1 - Direction les eaux cristallines et les couleurs flamboyantes de l’Océan Pacifique sud pour la nouvelle édition de Koh-Lanta, diffusée à partir du vendredi 1er septembre sur TF1 et MYTF1. Cette saison, Denis Brogniart emmène les aventuriers de l’extrême à l’autre bout du monde, dans l’archipel des îles Fidji sur l’île de Yasawa. Découvrez ces paysages splendides ! Rendez-vous dès le vendredi 1er septembre 2017 à 21h sur TF1 et MYTF1.