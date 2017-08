Delphine « Je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu sur la stratégie »

Delphine, 39 ans, est géologue, vit dans le Loiret et est maman d’une petite fille. Cette scientifique est rationnelle et carrée, ce qui traduit qu’elle fait les choses dans l’ordre, avec un esprit d’analyse, toujours en éveil. Delphine se définie comme une personne réfléchie et joueuse, n’ayant pas peur des stratégies. Elle sait que son salut viendra de sa capacité à anticiper et à faire les bonnes alliances. Delphine ne va pas tout miser sur le sport pendant son aventure, n’ayant pas une grande condition physique mais pense pouvoir tirer son épingle du jeu sur la stratégie.