Déluge nocturne, les jaunes jouent avec le feu

Suite à leur visite du temple de Chiso, les jaunes ont reçu une récompense bonus : trois allumettes ! Alors que la nuit tombe sur le camp, ils décident de craquer une de ces allumettes pour faire à manger et avoir du feu pendant la nuit. Malheureusement, il est compliqué de faire à manger dans le noir complet et s’ajoute à ça le climat qui ne sera pas clément cette nuit-là… Vincent va redoubler d’effort pour conserver les flammes dans la nuit. Sandro n’était pas pour allumer le feu avant la nuit et ne manque pas de le faire remarquer à son équipe. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.