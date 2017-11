Denis Brogniart a testé le jeu de mémoire et de réflexion

L’épreuve que va vous présenter Denis Brogniart est un jeu de confort en équipe. Quatre équipe de quatre aventuriers vont disputer cette épreuve, sachant qu’ils sont neuf ! L’un d’entre eux sera exclu du jeu. Deux capitaines seront tirés au sort pour composer leur équipe. C’est une épreuve de mémoire et de réflexion. Le premier relayeur de l’équipe de 4 devra découvrir un modèle de table, comme dans la vidéo. Avec 12 figures. Ils vont devoir les mémoriser une à une. Dès l’instant que le premier relayeur a intégré toutes les figures, il fonce en passant l’obstacle pour retrouver de l’autre côté la même table et composer les mêmes figures. Le relayeur est sûr de lui il fait pivoter la table, ce qui donne le top départ au suivant pour faire le même parcours, mémoriser puis revenir à cette table où il va devoir composer les figures. La première équipe qui recompose à l’identique la table modèle gagne de rejoindre l’ile principale en avion pour passer une soirée et une nuit d’exception au cœur d’une famille fidjienne qui cultive la canne à sucre. Rendez-vous vendredi dès 21h pour découvrir l’équipe de 4 aventuriers qui remporte l’épreuve de confort.