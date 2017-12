Denis Brogniart a testé la mythique épreuve des poteaux

Denis Brogniart teste la mythique épreuve des poteaux. Tous les aventuriers en rêve. C’est le signe de l’ultime épreuve d’une saison qui s’achève et qui va surtout désigner le gagnant de Koh-Lanta. Magalie, Tiffany, Sandrine ou André. Trois de ces 4 finalistes vont vivre la dernière épreuve de l’aventure. L’objectif pour chacun est de rester dessus le plus longtemps possible. Le gagnant aura la lourde tâche de choisir son finaliste pour affronter le jury final lors du conseil qui se tiendra dans la foulée. Alors, qui sera le gagnant de cette mythique épreuve ? Rendez-vous vendredi 15 décembre pour le savoir.