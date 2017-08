Denis Brogniart « Griezmann ou Platini ? » Voici le quiz Choc des Générations !

Vendredi 1er septembre dès 21h sur TF1 et MYTF1, une nouvelle saison de Koh-Lanta Fidji, présentée par Denis Brogniart, sera lancée avec deux grandes nouveautés : le choc des générations et le Paradis perdu. Le grand retour de Koh-Lanta Fidji sera donc marqué par le choc des générations et MYTF1 a voulu aussi confronter Denis Brogniart à des questions de génération. Pour cette interview confession, « êtes-vous plutôt Platini ou Griezman », « Walkman ou Ipod » ou encore « mobylette ou scooter »… L’animateur n’a pas hésité à se laisser prendre au jeu de ce speed quiz « Choc des générations ». Pour en savoir plus sur l’animateur de Koh-Lanta, cliquez sur cette vidéo. Retrouvez Koh-Lanta tous les jours sur MYTF1 avec de nouvelles vidéos inédites en attendant le Prime tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et MYTF1