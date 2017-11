Denis Brogniart teste l’épreuve des grappins

A ce stade de l’aventure, il reste huit aventuriers dans l’aventure de Koh-Lanta Fidji. Leurs deux prochaines épreuves de confort et d’immunité, ces huit naufragés restants vont disputer ces épreuves à deux, en binôme. C’est une habitude dans Koh-Lanta, quand on joue à deux, on gagne ou on perd à deux. Et surtout plus important encore, au conseil ils seront deux à être éliminés. Celui-ou celle qui aura le plus de voix contre lui, entrainera dans sa chute le deuxième membre du binôme. L’épreuve que vous présente Denis Brogniart est un jeu de confort composé d’un parcours avec 7 obstacles à franchir, puis aller le plus vite possible sur une épreuve de précision. A la fin il faut récupérer à l’aide d’un grappin deux pièces de bois. Le premier binôme qui récupère ces deux pièces de bois remporte ce jeu de confort. A la clé de cette épreuve, une récompense exceptionnelle : un brunch avec des œufs, du bacon, des jus de fruits, des pains au chocolat…. Alors, qui va remporter ce gargantuesque brunch ? Pour le savoir, Rendez-vous vendredi 17 novembre dès 21h sur TF1 et MYTF1