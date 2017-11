Denis Brogniart teste l'épreuve inédite des citernes

Denis Brogniart teste l’avant-dernier jeu d’immunité : c’est le passage pour aller vers les épreuves d’orientation et des poteaux. C’est un affrontement encore jamais tenté sur Koh-Lanta. Chaque candidat va devoir se mettre debout sur une petite poutre, qui pourrait provoquer un déséquilibre. L’aventurier va devoir s’accrocher à une barre de fer au-dessus de la tête, les bras tendus. Ils devront rester dans cette position-là le plus longtemps possible. Le dernier qui reste en position,l’emportera et repartira avec le totem d'immunité. L’endroit est venteux, à partir du moment où le candidat fera la moindre erreur d’équilibre, cela fera basculer la citerne et l’aventurier sera complètement arrosé et trempé par cette eau de mer. Qui sera intouchable au prochain conseil ? Rendez-vous vendredi 24 novembre pour le savoir.