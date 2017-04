Le départ de Yassin

Le sort de Yassin est scellé. Mathilde et Sandro ont décidé de l’éliminer pendant leur affrontement aux ambassadeurs. Après l’annonce aux autres aventuriers, il est temps pour le bordelais de tirer sa révérence. Denis Brogniart vient le chercher et lui donne la parole pour s’exprimer une dernière fois devant ses anciens camarades. Yassin a vécu son aventure à 100% mais on lui a coupé les ailes. Il se voyait remporter beaucoup d’épreuves. Il part la tête haute, sereinement, avec son collier d’immunité. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.