Le destin de Yassin est scellé

Le face à face des ambassadeurs a pris fin. Sandro et Mathilde arrivent pour la première fois sur le camp réunifié et retrouvent leurs camarades ex-rouges et ex-bleus. Le suspense est à son comble. Quelle décision ont-ils pris ? Tous les aventuriers s’assoient autour des deux ambassadeurs pour écouter le récit de leur négociation. Sandro ne tourne pas autour du pot et avoue qu’ils ont décidé d’éliminer Yassin à l’issue de leur conversation. Il révèle également que le nom de Yassin avait été évoqué avec les autres rouges avant son départ aux ambassadeurs. Comment vont réagir les bleus quand ils apprendront que Mathilde a donné son collier d’immunité à Sandro en plus ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.