Deuxième conseil après réunification : qui est éliminé à l’émission 9 ??

ATTENTION SPOILER – Deux noms circulaient dans les groupes du camp : Tiffany et Sébastien. Nous allons savoir qui va être éliminé de cette aventure ce soir. Au dernier conseil, Marvyn avait donné tout pouvoir à Magalie pour apposer un nom sur le bulletin supplémentaire, qui va faire pencher dans la balance. En tout cas André est tranquille. Qui aurait pu prévoir à la dernière épreuve d’immunité la victoire d’André. Pas grand monde aurait misé sur cette victoire, et surtout pas lui. C’est ça aussi le charme de Koh-Lanta, tout peut arriver et surtout le portrait-robot du vainqueur des épreuves de cette belle aventure n’existe pas. Ce qui est formidable pour André c’est qu’il est intouchable à ce conseil, alors qu’il aurait pu être menacé sans le totem. On a pris l’habitude de vivre des conseils animés avec pour le vote des stratégies claires qui s’opposent. Alors quels sont ceux qui vont être capables de tirer leur épingle du jeu et d’avancer correctement leurs pions ? Ce soir, ils sont deux à être en ballotage défavorable : Tiffany et Sébastien. Malgré tout, le choc des générations reste toujours omniprésent dans cette aventure… Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).